Treinador vê Athletico-PR prejudicado pela arbitragem contra o São Paulo – Futebol Interior

Curitiba, PR, 25 (AFI) – A não expulsão do lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, logo aos 13 minutos do primeiro tempo fez o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden ser alvo de críticas do técnico Alberto Valentim, do Athletico-PR.

“Ficou escancarado para todo mundo. Ele pega a tíbia e o tornozelo. Faz com que tenha uma torção. Era um lance de expulsão e ponto final. O VAR existe para isso, para uma interpretação errada do árbitro que deu o amarelo”, disse Alberto Valentim.

O lance aconteceu no início do jogo e gerou muita reclamação dos rubronegros. Reinaldo acabou acertando o tornozelo de Renato Kayzer em uma dividida e recebeu apenas cartão amarelo. O VAR sequer chamou Leandro Pedro Vuaden para olhar o que aconteceu.

Renato Kayzer tentou continuar no jogo, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. No banco de reservas, já com gelo no local, o atacante chorou por causa das dores.

O empate sem gols diante de um concorrente direto, fora de casa, foi visto de bom tamanho pelo Athletico-PR, que é o 12º colocado, com 42 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento é de cinco, mas o Bahia, com 37, tem um jogo a menos.