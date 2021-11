Tretas e reviravolta marcam formação da roça em ‘A Fazenda 13’; saiba tudo

O feno pegou fogo na última terça-feira (2) com a formação da roça de “A Fazenda 13”. Erasmo Viana, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes estão na berlinda, por enquanto, até a prova do fazendeiro que acontece nesta quarta-feira (3).

A votação iniciou com Tiago Piquilo, vencedor da prova de fogo, que decidiu dar a chama vermelha para Erasmo. O poder do ex de Pugliesi foi trocar todos os peões da baia por peões da casa, ele escolheu ir para a posição juntamente com Bil Araújo, Gui Araújo e Marina Ferrari. A fazendeira da semana, Sthe Matos, colocou Rico Melquiades direto na berlinda.

“É uma pessoa que, desde o início, sempre discordei das atitudes, mas era uma pessoa que eu gostava, mas veio me decepcionando bastante. Ele tem um jogo muito baixo de desestabilizar a pessoa. Pessoa grosseira, mal-educada”, disse a baiana.

“Ela me chamou de desrespeitoso, eu falei para ela que ela era uma sombra do Bil e do Dynho. Ela é uma pessoa que não tem moral para me chamar de desrespeitoso, ela não respeita nem o noivo dela […] Ela é uma falsa, uma planta, uma sombra”, rebateu o humorista.

Na votação da casa, Dynho e Solange empataram com cinco votos cada, Sthe escolheu a modelo para o segundo banco da roça. Solange, por sua vez, puxou Erasmo da baia. Com o poder da chama amarela, Tiago salvou Valentina e Aline da dinâmica do resta um. Marina sobrou e acabou no último lugar da berlinda.

Confira alguns momentos da votação: