Treze anuncia técnico campeão com o CSA-AL em 2008 – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 25 (AFI) – O Treze-PB já tem comissão técnica para a próxima temporada. Na tarde desta quinta-feira, o presidente Olavo Rodrigues anunciou Flávio Barros como novo treinador para o Campeonato Paraibano. Com ele, chega o auxiliar técnico Jeferson Magno, o Capitão.

CARREIRA

Como jogador Flávio atuou de 1984 até 1997, passou por clubes como Náutico-PE, Figueirense-SC, Moto Club-MA, entre outros.

Iniciou a carreira como técnico em 1998 no Ceres-GO, passou por clubes como ASA-AL, CRB-AL, Aparecidense-GO, ABC-RN, entre outros, no futebol paraibano foi técnico do Sousa-PB em 2013 e teve passagem no Treze em 2008.

Em seu currículo possui três títulos estaduais em Alagoas, em 2005 com o ASA-AL, 2007 com o Coruripe-AL e em 2008 com o CSA-AL. Seu último clube foi o Tapajós do Pará.