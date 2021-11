Treze define nome da Executiva e analisa parcerias para 2022 – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 23 (AFI) – No início desta semana, na noite desta segunda-feira (22), na sala de imprensa do Estádio Presidente Vargas, o Conselho Deliberativo do Treze se reuniu para receber os nomes que farão parte da Diretoria Executiva indicada pelo Presidente Olavo Rodrigues e o Vice Presidente Artur Bolinha. Priorizando uma gestão técnica, a intenção de Olavo e Bolinha é ter auxiliares que possam contribuir com ideias inovadoras e que tragam soluções para os desafios diários no Galo da Borborema.

Na reunião, homologados os nomes dos diretores de futebol, Lúcio Almeida Prazeres e Anatólio Chaves. (Adjunto); no juridico, Alberto Campos Catão; no marketing e negócios, Cláudio Simão de Lucena Neto; no patrimônio, Antônio Rodenbusch Neto e – Paulo Guimarães. (Adjunto); no social, Alexandre Ribeiro Mayer e Alexandro Cambuim Barreto.(Adjunto); no departamento médico, o Dr. Lúcio Cézar Oliveira e Souza.

A diretoria de desportos amadores será apresentada em outra oportunidade e a diretoria financeira inicialmente ficará sob a liderança do Vice Presidente Artur Bolinha.

PARCERIAS

Outro ponto que foi discutido na pauta na reunião do Galo da Borborema, foi a apresentação das minutas contratuais das empresas que manifestaram interesse em realizar uma parceria.

Segundo o clube, após apreciação detalhada de todos os tópicos, o Conselho Deliberativo juntamente com a Diretoria Executiva, entenderam a existência de alto risco administrativo, com cláusulas que comprometem a autonomia do clube em decisões que competem exclusivamente a gestão, sendo unânime a decisão pela não efetivação da parceria com as empresas.