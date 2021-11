Tricolores: Lan Lahn posta foto de filhas vestidas com bodies do Bahia

Lan Lahn postou nesta sexta-feira (29) uma foto das filhas gêmeas Kim e Tiê vestida com bodies do Bahia. A percursionista, casada com a atriz Nanda Costa, é baiana e contou na legenda da publicação que quer levar as filhas à Fonte Nova, estádio em que o tricolor baiano jogo.

“Eu não vejo a hora de ir pra Fonte Nova gritar: ‘BBMP’ (quem sabe o que significa esta sigla ai)”, escreveu. ‘BBMP’ é a sigla do grito de guerra da torcida do Bahia. O perfil oficial do clube comentou na publicação: “elas e vocês ainda merecem mais”