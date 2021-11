Tudo que você precisa saber sobre o Miss Brasil 2021

Para os amantes do mundo da moda as expectativas são altíssimas, já que a vencedora da última competição, Julia Gama, brilhou no Miss Universo e garantiu o segundo lugar deixando ainda mais altas as expectativas para esse ano. Algumas candidatas já estão entre as favoritas dos chamados Missólogos, dentre elas estão a Manauara Rebeca Portilho, que tem extensa carreira internacional e a Cearense Tereza Santos, ela que é experiente em concursos de Miss e tem histórico em estaduais.

[[saiba mais]]