TV Brasil faz correção de questões do primeiro dia de provas do Enem 2021

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promove neste domingo, dia 21 de novembro, um programa ao vivo na TV Brasil com a correção das questões desse primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O Inep iniciou a aplicação do exame hoje e no próximo domingo, dia 28 de novembro, dará continuidade.

Além da prova discursiva de redação, hoje os participantes responderam 90 questões objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Por meio do programa Caiu no Enem, que vai ao ar nos dois dias de prova, das 19h30 às 21h, os participantes poderão conferir a correção das questões por meio de comentários.

Além da TV Brasil, a Agência Brasil e a Rádio Nacional também irão transmitir o programa com a correção das questões.

Os estudantes podem ainda conferir o programa em diversas plataformas da TV Brasil, como o canal no YouTube, por exemplo, no qual o programa ficará disponível mesmo após a sua exibição ao vivo.



Provas do Enem 2021

As provas do Enem são tradicionalmente aplicadas em dois dias. Neste domingo, o Inep liberou o acesso aos locais de prova as 12h (horário de Brasília). Já a aplicação do exame aconteceu das 13h30 as 19h. Nessa edição, as provas impressas e digitais são aplicadas na mesma data e horário.

No próximo domingo, dia 28 de novembro, o Inep irá aplicar a prova de matemática, códigos e suas tecnologias e de ciências da natureza códigos e suas tecnologias.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório durante a aplicação das provas. Além disso, o Inep exigiu que os estudantes mantivessem distanciamento de 1,5 metro.

O Inep ainda não informou a data para a divulgação dos gabaritos das provas do Enem 2021.

Com informações da Agência Brasil.

