TV Globo tem programação especial em homenagem a Marília Mendonça

Ícone do sertanejo, Marília Mendonça nos deixou inesperadamente aos 26 anos, nesta sexta-feira, comovendo todo o país. Com uma carreira meteórica, repleta de hits, ela se tornou um dos principais nomes da música brasileira na atualidade. Para homenagear a cantora, a TV Globo, Multishow, Bis e GNT abrem espaço para uma programação especial de hoje até domingo à noite. O Globoplay disponibilizará a série ‘Marília Mendonça – Todos os Cantos’ para não assinantes.

Nesta sexta-feira, a TV Globo exibe o ‘Especial Marília Mendonça’ no horário do ‘Globo Repórter’. Com apresentação de Patrícia Poeta, o programa trará os dois episódios iniciais da série ‘Marília Mendonça – Todos os Cantos’, original Globoplay, e uma entrevista da cantora no ‘Conversa com Bial’, que foi ao ar em 9 de fevereiro deste ano. Ainda nesta sexta-feira, o ‘Conversa Com Bial’ vai reapresentar outra entrevista da cantora, realizada em 2017.

No sábado, dia 06, o ‘É de Casa’ terá uma edição especial com cobertura jornalística e exibição de material sobre a carreira da cantora, com Manoel Soares direto de Minas Gerais. O ‘Jornal Hoje’ terá sua duração estendida para a cobertura do acidente e seus desdobramentos. O ‘Altas Horas’ será exibido excepcionalmente logo depois de ‘Império’, com uma edição especial das participações Marília Mendonça no programa apresentado por Serginho Groisman.

No domingo, no horário do ‘Zig Zag Arena’, será exibido o show de encerramento da série ‘Marilia Mendonça – Todos os Cantos’. E os dois últimos episódios da série irão ao ar durante o ‘Domingão com Huck’, que estará ao vivo trazendo as últimas informações sobre o caso. O ‘Fantástico’ também trará uma cobertura do acidente, suas repercussões e uma homenagem à cantora.

A programação especial do Multishow homenageia Marília Mendonça e o seu grande legado na música brasileira. Nesta sexta (05), desde as 18h30, o canal exibe um TVZ Especial, apenas com clipes da artista. Na sequência, o DVD do álbum ‘Marilia Mendonça – Todos os Cantos’, lançado em 2019, e, logo após, vai ao ar o ‘Música Boa Ao Vivo’ com participação de Marília, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, durante a quarta temporada da atração. Já o canal Bis exibe o show ‘Marília Mendonça – Todos os Cantos’, hoje às 22h30.

Neste sábado (06), às 18h, e no domingo (07), às 23h10, o GNT exibe um episódio especial do programa ‘Autênticas’. Na atração, Marília Mendonça canta com Gal Costa e, em Barretos, abre o show de Shania Twain. Ela desembarca para uma turnê pelos Estados Unidos e aproveita para se divertir com sua equipe em um parque da Disney.