UEA divulga vestibular e SIS 2021 com a oferta de mais de 4 mil vagas

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) divulgou nesta quarta-feira, 10 de novembro, o Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, que visa o ingresso de novos alunos em 2022. De acordo com a universidade, a oferta total para o próximo ano é de 4.870 vagas.

A oferta da UEA é de quase mil vagas a mais que o ofertado no ano passado nos processos seletivos. Para o vestibular, a oferta é de 2.300 vagas, das quais 1.088 são para cursos ministrados na capital e outras 1.212 para cidades do interior. A oferta de vagas para o SIS é de 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

De acordo com a UEA, o período de inscrição para ambos os processos seletivos será do dia 1º a 29 de dezembro. As inscrições serão abertas às 9h, de acordo com o horário local (Manaus).

A universidade prevê o benefício de isenção da taxa de inscrição para trabalhadores desempregados e para pessoas de baixa renda. Os interessados devem solicitar a isenção entre os dias 25 de 30 de novembro, por meio do site da UEA. Conforme o cronograma, o resultado da isenção está previsto para o dia 10 de dezembro.



Provas e resultados

A aplicação das provas do Vestibular 2022 está prevista para os dias 13 e 14 de fevereiro, com início às 13h (horário de Manaus) em ambos os dias:

13/02/2022: prova de conhecimentos gerais;

14/02/2022: prova de conhecimentos específicos e redação.

Já as provas do SIS estão marcadas para o dia 15 de fevereiro. As provas de acompanhamento serão aplicadas a partir das 13h.

Conforme o cronograma, a UEA irá divulgar o resultado a partir do dia 18 de março, por meio do site da universidade.

