UEMA divulga obras literárias obrigatórias do PAES 2022

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou as obras literárias que serão cobradas no Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2022. De acordo com a instituição, serão cobradas duas obras da literatura brasileira: “A escrava”, de Maria Firmina dos Reis, e “Canaã”, escrito por Graça Aranha.

As prova do PAES é composta por 44 questões objetivas sobre assuntos referente aos disciplinas do ensino médio, entre elas, Língua Portuguesa e literatura. Além das questões objetivas, os candidatos responderão também a uma prova de redação, que consiste na produção de um texto sobre o tema proposto pela banca.

A UEMA deve divulgar em breve o edital com mais informações sobre a aplicação das provas e número de vagas do PAES 2022.

O período de inscrição do PAES 2022 ainda não foi aberto, mas a UEMA já está recebendo os pedidos isenção da taxa. Os pedidos devem ser feitos on-line, por meio do site da UEMA, até o dia 17 de dezembro.

Podem solicitar a isenção o público geral e os servidores da UEMASUL. De acordo com o edital, é preciso apresentar comprovante de renda familiar inferior a dois salários mínimos ou declaração de que possui renda familiar não superior a dois salários mínimos.

Além disso, é preciso apresentar certificado ou declaração de conclusão de ensino médio, com validade de três anos consecutivos a partir da data da expedição, ou que esteja concluindo esse nível de ensino no ano de 2021. No caso dos servidores da UEMASUL, além do certificado do ensino médio, os documentos exigidos são os contracheques referentes ao mês de julho ou agosto ou setembro de 2021.

A UEMA deve publicar a relação preliminar nominal de requerentes isentos do pagamento no 8 de janeiro de 2022. Após a análise dos recursos, a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção está prevista para o dia 22 de janeiro de 2022.

Veja mais detalhes no edital de isenção da taxa do PAES 2022.

