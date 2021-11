UEPA divulga resultado da isenção do Prosel 2022 via Enem

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo (Prosel) 2022. Desse modo, os candidatos que solicitaram o benefício já podem consultar a resposta no site da UEPA.

Os pedidos de isenção da taxa foram recebidos entre os dias 4 de 15 de novembro. Conforme o edital, puderam solicitar a isenção os seguintes candidatos:

Estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio (ou equivalente) no período letivo de 2021 em escolas da rede pública localizadas no Estado do Pará;

Pessoas com Hipossuficiência Econômica;

Servidores da UEPA e seus dependentes;

Pessoas com Deficiência (PcD).

Aqueles cujos pedidos foram indeferidos têm até esta sexta-feira, dia 19 de novembro, para entrar com recurso conforme orientações do edital. De acordo com o documento, após a análise dos recursos, o resultado final da isenção será publicado na próxima terça-feira, dia 23 de novembro.



Inscrições e vagas do Prosel 2022

O período de inscrição do Prosel 2022 está aberto. Conforme o cronograma, a UEPA receberá as inscrições até o dia 25 de novembro, por meio do site da instituição. O valor da taxa é de R$ 60 e o prazo limite para o seu pagamento é 26 de novembro.

De acordo com o edital, a oferta da UEPA para essa seletiva será de 3.708 vagas. Do total, 2.140 oportunidades são para cursos no interior do estado e as demais, 1.568, são para Belém. As oportunidades estão distribuídas entre Vagas para Cotistas (VC) e Vagas para Não Cotistas (VNC).

Há a reserva de 50% das vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Aqueles que estudaram em escolas públicas do Pará receberão ainda um bônus de 10% sobre as notas do Enem.

Confira mais detalhes no site do Prosel.

