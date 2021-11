UEPG: ensalamento do PSS 2021 está disponível para consulta

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) liberou o ensalamento para a aplicação das provas do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2021. Conforme o cronograma, a universidade irá aplicar as provas de todas as etapas do PSS 2021 no dia 5 de dezembro.

Conforme os Manuais publicados pela UEPG, os portões de acesso aos locais de prova serão fechados 13h30. O início das provas está previsto para as 13h45, e a aplicação terá duração máxima de 4 horas.

Os locais de prova serão nas cidades de Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório durante a aplicação do exame. Além disso, os candidatos deverão manter o distanciamento de 1,5 metro e higienizar as mãos com álcool em gel.



As provas do PSS 2021 serão compostas por 60 questões objetivas, sobre assuntos do ensino médio, de acordo com a série na qual o candidato está matriculado. As provas contam ainda com uma redação.

Vagas e resultados

A UEPG recebeu as inscrições para o PSS 2021 entre os dias 1ª e 29 de setembro. A oferta da universidade para os aprovados na 3ª etapa é de 494 vagas em cursos de graduação do campus de Ponta Grossa.

A UEPG irá liberar os gabaritos e cadernos após o término da aplicação das provas no dia 5 de dezembro. A divulgação do resultado do PSS III está prevista para acontecer até 23 de dezembro, enquanto as notas do PSS I e PSS II serão liberadas no dia 1º de março de 2022.

Confira mais detalhes no site da UEPG.

