Uesb divulga resultado final do Processo Seletivo Especial 2021/1

Após a análise dos recursos, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia (UESB) liberou o resultado do Processo Seletivo Especial (PSE) 2021/1. Os candidatos já podem conferir no site da universidade a lista de aprovados.

A divulgação dos nomes dos candidatos classificados por curso e por modalidade de concorrência está prevista para acontecer até o dia 12 de novembro, próxima sexta-feira. Conforme portaria da Uesb, os aprovados serão convocados para realizar as matrículas a partir do dia 16 de novembro.

A seleção do PSE 2021/1 usou as notas do Enem

A seleção do PSE 2021 foi feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Conforme o edital, a Uesb aceitou também as notas do histórico escolar do Ensino Médio para a classificação dos candidatos.



De acordo com o edital, a universidade aceitou as notas das edições do Enem de 2016, 2017, 2018 e 2019. Os candidatos informaram, no ato da inscrição, o critério por meio do qual gostariam de participar, se com a nota do Enem ou pela análise do histórico escolar.

Vagas

Ao todo, a Uesb está ofertando 758 vagas para 40 cursos de graduação de diversas áreas. As vagas estão distribuídas nos campi de Itapetinga, de Jequié e de Vitória da Conquista. A seleção visa o ingresso de novos alunos em cursos de graduação ainda no 2º semestre deste ano.

Confira mais detalhes no site da Uesb.

