Ufa! Volante de time do Brasileirão é absolvido pelo STJD após expulsão contra o Corinthians – Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – Depois de ser expulso contra o Corinthians na 24ª rodada do Brasileirão, enfim o volante Lucas Araújo foi julgado na noite desta terça-feira (09) pelo Terceira Comissão Disciplinar do STJD e acabou absolvido após a denúncia de jogada violente. Por isso, ele está liberado para reforçar o Bahia.

Ainda no primeiro tempo da partida realizada no dia 05 de outubro, Lucas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso por tocar com a mão na bola dentro da área.

Por ter tentado evitar uma chance de gol clara, a Procuradoria denunciou o atleta por entender o lance como uma jogada violenta.

Porém, no julgamento ele foi absolvido por unanimidade do pleno dos auditores. Ele cumpriu suspensão automática na rodada seguinte, mas tinha chances de tomar mais jogos de suspensão, o que não irá acontecer. Por isso, ele está liberado para enfrentar o Flamengo, nesta quinta-feira (11), no Estádio do Maracanã.