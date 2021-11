Ufba ofertará apenas 45% das vagas para aulas presenciais em 2022

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou, nesta segunda-feira (29), que serão ofertadas apenas 45% das vagas para o retorno das aulas presenciais em 2022. Segundo informações da instituição, foi realizado um estudo “minucioso e exaustivo” que considera adequada a oferta de até 150 mil vagas no espaço físico.

Quanto aos auditórios, a taxa corresponde a 31,9% do total possível antes da pandemia, e os laboratórios cerca de 38,4%. A justificativa é de que são espaços “com menor possibilidade de ventilação natural”.

A quantidade corresponde a 45,7% do total habitual nas salas de aulas, auditórios e laboratórios de informática, ou seja, cerca de 9.831 postos postos simultâneos “que a universidade poderá oferecer em condições seguras”. Segundo informações publicadas no site da instituição, em pesquisa realizada pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) da Ufba, será disponibilizada 48,3% da capacidade habitual nas salas da aula.

O comunicado ainda ressalta que e os “espaços sem condições adequadas de ventilação natural foram descartados – seus postos, portanto, não entram no cálculo da capacidade de vagas a ser ofertada em 2022.1”. Será considerado um distanciamento mínimo de 1,2 a 1,3 metro para ada lado entre pessoas (ou 10 a 80 centímetros entre carteiras), a depender da área dos espaços, todos dotados de janelas.

As aulas presenciais estão marcadas para retornar no dia 7 de março de 2022. A decisão foi tomada, por unanimidade, , pelo Conselho Universitário (Consuni), em assembleia realizada no dia 12 de novembro.