UFLA divulga período de inscrição do NEDI 2022

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) divulgou o período de inscrição para o processo seletivo do Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal de Lavras (Nedi) para as vagas do ano letivo de 2022.

O processo seletivo visa o preenchimento de 32 vagas para crianças que tenham entre 3 e 5 anos de idade. Além do preenchimento das vagas, o processo seletivo visa a composição de uma lista de espera.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas pela internet, a partir das 14h do dia 16 de novembro. O período de inscrição chega ao fim às 16h do dia 30 de novembro, de acordo com o horário oficial de Brasília. O procedimento de matrícula deve ser feito por meio do site do Nedi.

Seleção de novos alunos será feita via sorteio



Ainda de acordo com o edital, a seleção será feita por meio de sorteio, em caráter excepcional, devido ao período da pandemia provocada pela covid-19. O sorteio está previsto para as 19h do dia 8 de dezembro, e será feito pela Coordenação Geral do NEDI, de forma remota. A instituição deve liberar o link de acesso à sala virtual do sorteio a partir do dia 06 de dezembro.

Ao todo, a instituição está ofertando 30 vagas para crianças do grupo III e duas vagas para o grupo IV. Além disso, as crianças do grupo V irão compor uma lista de espera destinada à ampla concorrência.

Confira mais detalhes no site da instituição.

