UFLA divulga Processo Seletivo 2022 para o campus de São Sebastião

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) divulgou o edital do Processo Seletivo 2022 para o preenchimento de vagas no campus de São Sebastião do Paraíso, nova unidade da universidade. De acordo com o edital, o período de inscrição é de 2 a 16 de dezembro.

O processo seletivo é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio. Os interessados deverão realizar a inscrição por meio do site da COPS (Coordenadoria Geral de Processos Seletivos da UFLA). Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 65.

Conforme o edital, estudantes de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

Seleção usará notas do Enem



Ainda de acordo com o edital, a UFLA não irá aplicar provas neste processo seletivo. A seleção será feita a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aceitas as notas das edições de 2018, 2019 ou 2020.

As notas das provas têm diferentes pesos. A tabela com as notas mínimas nas provas e na redação está disponível no edital.

A oferta total é de 90 vagas para o primeiro semestre letivo de 2022. Metade das vags está reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme o cronograma do edital, a universidade deve liberar o resultado preliminar a partir do dia 12 de janeiro de 2022.Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de janeiro.

Confira mais detalhes no site da UFLA.

