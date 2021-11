UFMS encerra inscrições para o Vestibular 2022 e Passe nesta segunda-feira (8)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra nesta segunda-feira (8) as inscrições para o Vestibular 2022 e para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe).

Os interessados devem realizar a inscrição on-line. O procedimento de inscrição de ambos os processos seletivos deve ser feito no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 tanto para o Vestibular quanto para o Passe.

A universidade concedeu o benefício de isenção da taxa para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. O resultado dos pedidos de isenção foi publicado no dia 4 de outubro, no site da UFMS.

Vestibular 2022



Conforme o cronograma do Vestibular 2022, a aplicação das provas está prevista para o dia 5 de dezembro e são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

Ao todo, a oferta da UFMS para o Vestibular 2022 é de 3.347 vagas. Há a reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, conforme determinado pela Lei de Cotas.

Passe

As provas do Passe estão previstas para o dia 12 de dezembro. Todas as etapas contam com uma prova objetiva com 60 questões. Apenas na última etapa os candidatos fazem a prova de redação. A oferta da UFMS para os aprovados na terceira etapa do Passe é de 1.089 oportunidades. Segundo o edital, também haverá a reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

A universidade prevê a divulgação do resultado preliminar dos processos seletivos para o dia 24 de janeiro de 2022, enquanto os resultados finais serão publicados no dia 9 de fevereiro.

Confira detalhes no site da UFMS.

