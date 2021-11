UFPA oferece vagas para indígenas e quilombolas em Vestibular Especial 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está recebendo inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE) 2022, no qual oferta vagas para pessoas indígenas e quilombolas de baixa renda.

De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 30 de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site site do CEPs (Centro de Processos Seletivos).

Conforme o edital, sendo residente ou não em de sua comunidade, o candidato deve comprovar no ato de inscrição pertencimento étnico na condição de indígena ou quilombola.

Provas e vagas



O edital estabelece que o processo seletivo será feito em duas etapas. Desse modo, além da aplicação de uma prova de redação, haverá uma fase de entrevistas. Confira as datas a seguir:

Prova de redação: dia 9 de janeiro de 2022;

Entrevistas: entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

A aplicação das provas para os candidatos indígenas será nas cidades de Altamira e Belém. Já para os candidatos quilombolas, a aplicação será feita em Abaetetuba, Belém, Castanhal, Cametá e Soure.

Ainda conforme o edital, a oferta da UFPA para esse processo seletivo é 788 vagas. Metade das vagas são para candidatos indígenas e a outra metade para os quilombolas. As oportunidades são para 197 cursos de graduação, distribuídas em 11 campi: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado das provas está prevista para o dia 21 de janeiro. Serão convocados para realizar a entrevista os candidatos com as melhores notas. O resultado das entrevistas está previsto para o dia 8 de fevereiro.

Por fim, a UFPA deve liberar o resultado final da seletiva, com a lista de aprovados, no dia 15 de fevereiro.

