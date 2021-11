UFPB: Colégio Agrícola recebe inscrições para Processo Seletivo 2022

O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) recebe as inscrições para o Processo Seletivo 2022 até o dia 8 de janeiro. De acordo com o edital, a oferta é de de 290 vagas para os cursos técnicos da instituição, com ingresso no primeiro semestre de 2022.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do SIGAA da UFPB. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas.

Os cursos técnicos ofertados são para duas modalidades: subsequente e integrado. Podem participar da seleção para os cursos subsequentes os estudantes que já concluíram ou que estão em fase de conclusão do Ensino Médio. Já a inscrição para o curso integrado é aberta para estudantes que já concluíram ou que estão em fase de conclusão do Ensino Fundamental (9º Ano).

Seleção e vagas



De acordo com o edital, a seleção dos novos alunos será feita por meio da análise do histórico escolar:

Cursos Integrados: médias obtidas pelos candidatos nas disciplinas de Português, Matemática e Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental.

Cursos Subsequentes: as médias obtidas nas disciplinas de Português, Matemática e Biologia, nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

Ainda conforme edital, das 290 vagas, 50% estão reservadas por curso para candidatos oriundos de escolas da rede pública de ensino. De acordo com a Lei de Cotas, dentro desse percentual há vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas (PPI). Além disso, 5% do total de vagas de cada curso estão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Resultados

O resultado final, após a análise dos recursos, será publicado no dia 14 de janeiro por meio do site da UFPB.

