UFPE divulga Processo Seletivo Letras Libras 2021/2

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o período de inscrição do Processo Seletivo Letras Libras 2021/2. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas no período de 29 de novembro a 2 de dezembro.

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão obrigatoriamente preencher o formulário de intenção de participação na processo seletivo entre os dias 19 e 26 de novembro, no site da UFPE. Apenas aqueles que preencherem o formulário poderão realizar a inscrição a partir do dia 29 de novembro.

Os interessados devem realizar a inscrição on-line, por meio do sistema de inscrição, com login e senha informados pela UFPE através do e-mail informado no formulário de intenção de participação.

O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 deve ser feito até as 14h do dia 2 de dezembro.



Ainda de acordo com o edital, estudantes de baixa renda que possam comprovar a insuficiência de recursos financeiros podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos de isenção devem ser feitos entre os dias 19 e 23 de novembro, conforme as regras do edital.

Provas e resultado

A UFPE irá aplicar as provas do Processo Seletivo Letras Libras 2021/2 do dia 9 ao dia 14 de dezembro, no campus de Recife. Conforme o edital, o exame será composto por uma redação escrita e um diálogo em Libras.

A oferta da UFPE para essa seleção é de 30 vagas para o curso de Letras-Libras: Licenciatura ministrado em Recife.

O resultado preliminar da seleção está previsto para o dia 17 de dezembro, enquanto o resultado final está previsto para 22 de dezembro, após análise dos recursos. Confira mais detalhes no edital do Processo Seletivo Letras Libras 2021/2.

