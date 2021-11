UFPE registrou mais de 3 mil inscrições para o CAp 2022

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) registrou 3.272 inscrições para o Exame de Seleção do Colégio de Aplicação 2022. Esse foi o maior número de inscrições já recebidas no processo seletivo. As inscrições foram recebidas no período de 25 de outubro a 8 de novembro.

Do total dos inscritos, 2.942 visam a Livre Concorrência, enquanto 330 buscam a seleção para a Reserva de Vagas. Além disso, o processo seletivo recebeu 27 inscrições de candidatos concorrentes às vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

Seleção será feita por sorteio

O Exame de Seleção do Colégio de Aplicação 2022 não contará com a aplicação de provas. A seleção de novos alunos para o ano letivo de 2022 será feita a partir de sorteio público, que está previsto para o dia 1º de dezembro, às 15h.



De acordo com o edital, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFPE será a responsável por realizar o sorteio, que contará com transmissão ao vivo por meio da Superintendência de Comunicação.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula em janeiro de 2022. Já o início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro.

Ao todo, a oferta do Colégio de Aplicação da UFPE para esse processo seletivo de 2022 é 56 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental. O edital estabelece que metade das vagas será para a ampla concorrência, enquanto a outra metade está reservada para candidatos que tenham estudado exclusivamente em escolas da rede pública de ensino.

Confira mais detalhes no edital do Exame.

