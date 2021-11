UFRGS libera a lista de obras literárias obrigatórias do Vestibular 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou a lista de obras cuja leitura é obrigatória para o Vestibular 2022. Conforme a universidade, a relação de obras cobradas é, excepcionalmente, a mesma lista do processo seletivo de 2021, que foi cancelado devido à pandemia da covid-19.

Desse modo, são obrigatórias as seguintes obras literárias:

Caderno de memórias coloniais , de Isabela Figueiredo;

, de Isabela Figueiredo; Construção [álbum], de Chico Buarque;

[álbum], de Chico Buarque; Ponciá Vicêncio , de Conceição Evaristo;

, de Conceição Evaristo; Deixa o quarto como está , de Amílcar Bettega;

, de Amílcar Bettega; Bagagem , de Adélia Prado;

, de Adélia Prado; São Bernardo , de Graciliano Ramos;

, de Graciliano Ramos; As meninas , de Lygia Fagundes Telles;

, de Lygia Fagundes Telles; Feliz ano velho , de Marcelo Rubens Paiva;

, de Marcelo Rubens Paiva; Papéis avulsos , de Machado de Assis;

, de Machado de Assis; Úrsula , de Maria Firmina dos Reis;

, de Maria Firmina dos Reis; Hamlet , de William Shakespeare;

, de William Shakespeare; Poemas de Florbela Espanca (apenas textos selecionados: Fanatismo, Horas rubras, Eu, Vaidade, Lágrimas ocultas, A minha dor, Suavidade, Se tu viesses ver-me, Ser poeta, Fumo, Frêmito do meu corpo, Realidade, Súplica, Doce certeza, Quem sabe?!, A Mulher I, A Mulher II, Amiga, Ódio, Amar!, O maior bem e Neurastenia).

De acordo com a UFRGS, há expectativas de que a aplicação de provas do Vestibular 2022 seja no início de 2022. No entanto, a realização do exame depende das condições sanitárias da epidemia. Desse modo, se as condições sanitárias forem favoráveis, a universidade deve liberar em dezembro as datas e demais informações sobre as provas.

Contudo, caso o contexto sanitário não seja favorável, a UFRGS irá avaliar os candidatos novamente por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Você Pode Gostar Também:

Isenção da taxa de inscrição

A UFRGS já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição e, de acordo com o edital de isenção, os pedidos serão recebidos até o dia 5 de novembro.

Conforme o edital, podem solicitar a isenção os candidatos que comprovarem cumprir cumulativamente as duas exigências feitas no documento: ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional; e ter cursado (ou estar cursando com previsão de conclusão até 28 de fevereiro de 2022), todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em escola particular.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção será feita pela UFRGS no seu site no dia 22 de novembro de 2021. Apesar de abrir o período para solicitação de isenção, ainda não há data de inscrição para o Vestibular 2022.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também SC: Volta às aulas presenciais na rede estadual tem data prevista para 2022.