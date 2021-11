UFU: notas das provas discursivas do Vestibular 2021/2 estão disponíveis

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) liberou nesta semana as notas das provas discursivas do Vestibular 2021/2. Desse modo, os candidatos já podem acessar o seu desempenho por meio do Portal de Seleção da universidade.

Após a análise dos recursos, recebidos até a última sexta (5), a instituição deve publicar o resultado final no dia 19 de novembro, com a lista de aprovados e a classificação geral.

Como foi o Vestibular 2021/2?

Conforme o edital, a oferta da UFU é de 1.614 vagas para o Vestibular 2021/2. Do total, 812 vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nos campi de Uberlândia, de Patos de Minas, de Monte Carmelo e de Ituiutaba.

A UFU aplicou as provas para os candidatos ao curso de Medicina nos dias 28 e 29 de agosto, enquanto a aplicação das provas para os candidatos aos demais cursos foi feita nos dias 21 e 22 de agosto.



No primeiro dia de provas (21 de agosto), os candidatos responderam uma prova objetiva composta por 88 questões de conhecimentos gerais. Assim, as questões abarcaram as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia.

No segundo dia de aplicação, no domingo (22 de agosto), a UFU realizou a prova de redação e uma prova com questões discursivas, cujas notas já estão disponíveis.

Confira detalhes no edital do Vestibular 2021/2.

