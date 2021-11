Último que saiu fecha a porta! Mais cinco jogadores deixam time rebaixado na Série C – Futebol Interior

Recife, PE, 06 (AFI) – Em reformulação do elenco após o doloroso rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C e da eliminação precoce na Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz comunicou a saída de mais cinco jogadores na manhã deste sábado (06).

São eles: Gilmar, Leonan, Rafael Castro, Vitinho e Frank. Além do quinteto, o atacante Lelê foi devolvido ao Água Santa depois do fim do período de empréstimo. Os cinco jogadores estavam em fim de contrato e se quer foram procurados para a renovação, por isso estão livre no mercado.

Na próxima temporada o Santa Cruz-PE jogará o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série D. O início da pré-temporada está marcado para o dia 29 de novembro, e a expectativa é que haja um plantel com 25 atletas disponíveis para o treinador Leston Júnior.

Por outro lado, alguns jogadores estão chegando. Ex-Náutico, o atacante Esquerdinha foi contratado, mas só será oficializado no começo da pré-temporada.