“Último sopro de vida” – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – O técnico Jorginho comemorou a classificação em cima do Marcílio Dias, mas já começou a pensar na final da Copa Santa Catarina. E ele deu o tom dramático para a decisão do Figueirense, em busca de um título no ano do centenário. O clube catarinense decepcionou no Estadual, na Copa do Brasil e na Série C do Brasileirão.

“Estamos encarando (a final) como se fosse o último sopro de vida. Nos últimos anos, o Figueirense vem sofrendo muito. O torcedor é muito sofrido. Nós entendemos, eu também sou torcedor do clube que trabalho. Sinto na pele. Queremos isso (título) e vamos lutar com unhas e dentes”, analisou Jorginho.

CENTENÁRIO!

O primeiro jogo da decisão contra o Juventus será já nesta quarta-feira (10), às 20 horas, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. A volta acontecerá na segunda-feira (15), às 15 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Por ter a melhor campanha, o Figueirense joga por dois resultados iguais para conquistar o título da Copa SC, que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil.

“Estamos em ano de centenário (completou 100 anos em 12 de junho). Há uma pressão natural de conquista, seja ela qual for para o clube. Para não passar 100 anos em branco. Mas vi outros grandes clubes passarem em branco e, hoje, estão brilhando. Nós queremos, mas nem sempre o querer é poder. É ir para Jaraguá do Sul focado. Lá é difícil, o campo não é igual ao nosso, um campo difícil de jogar. Muito barro e se chover vai piorar. Vamos nos preparar para isso e buscar a vitória para chegarmos mais tranquilos na volta”, completou o treinador.

DESFALQUE!

Para o primeiro jogo da final, Jorginho não terá o zagueiro Guilherme Teixeira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ítalo deve assumir a vaga ao lado de Rayne. O volante Khevin corre por fora.

“Eu já vinha treinando com o Rayne e com o Ítalo, parece que eu já estava adivinhando que não seria o Rayne que ficaria fora, mas, sim, o Guilherme. Já estamos vacinados. Pode ser ele (Ítalo) ou o Khevin. Temos até o horário do jogo para decidir”, explicou Jorginho.