‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara fica chocada com descoberta e pede divórcio em plena lua de mel

Os próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’ prometem fortes emoções. Vivendo uma lua de mel quase que perfeita, Christian/Renato (Cauã Reymond) vai encontrar uma amiga nas ruas de Praga, na República Tcheca, e uma revelação vai fazer com que Bárbara (Alinne Morais) peça o divórcio para o amado. As informações são do portal Hugo Gloss.

Hanna (Juliana Schalch) vai parar para tomar um café com o casal e vai abrir o jogo sobre uma situação provocada por Renato. O saudoso empresário, morto pelo tráfico, no capítulo três da trama das nove, deu um golpe no marido da amiga e ainda trocou fotos eróticas com o mesmo.