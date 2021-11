Um Lugar ao Sol: Bárbara humilha Érica e a culpa por infarto de seu pai

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) fará um verdadeiro barraco com Érica (Fernanda de Freitas). A herdeira não superará a perda do filho e surtará quando ver a profissional com uma criança e chegará a culpá-la pelo infarto de seu pai.

Com problemas de saúde, Santiago (José de Abreu) foi obrigado pelos médicos a deixar de trabalhar todos os dias e fazer exercícios, sendo assim, contratou uma profissional para lhe auxiliar nos exercícios.

A treta começará quando Érica precisar levar seu filho para a mansão onde dá aulas para o ricaço. Bárbara dará de cara com a mãe e a criança e armará um barraco. Na trama, a profissional foi abandonada pelo marido e cria a criança sozinha.

A vilã ofenderá a profissional e questionará até o seu trabalho. Érica sairá da mansão e dirá que não voltará mais ao local, mas Santiago se desculpará e convencerá a professora a retornar os treinos.

Logo depois o personagem sofrerá um infarto, Mercedes (Angela Figueiredo) é quem chamará uma ambulância e dirá para Bárbara o que aconteceu. A ricaça protagonizará outro show de humilhação contra a personal trainer, ela culpará Érica pelo infarto do pai.

Na trama os dois ainda desenvolverão um romance que desagradará as filhas por causa da diferença de idade.