Um Lugar ao Sol: Cecília descobre romance de Rebeca com Felipe e vai parar no hospital

Parece que um onda de azar tomará conta da vida de Rebeca (Andréa Beltrão) nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. A modelo irá se envolver com Felipe (Gabriel Leone), namorado da melhor amiga de sua filha, e vai pagar caro por suas escolhas.

Com um casamento falido e sendo traída pelo marido, Rebeca se joga de cabeça no romance com o neto de sua terapeuta e os dois se beijam após uma encontro em Búzios. Logo após isso, o jovem irá terminar seu namoro com a amiga de Cecília, ela irá desabafar justamente com a modelo, o pivô da separação.

A filha de Rebeca estará desconfiada da situação e conseguirá a prova que deseja após Felipe decidir viajar para fora do Brasil. Fugindo de fofocas, ele passará um tempo fora do país, não se despedirá da amada, mas mandará um presente pelos correios: uma música.

Quem receberá será Cecília que ligará os pontos e saberá do romance proibido de sua mãe. Ela sairá pelas ruas, exagerará na bebida e será ajudada por Bela (Bruna Martins) que a levará para o hospital.

Após a crise ela procurará o ex da amiga que confirmará o affair com a mãe dela e uma briga estará formada no folhetim das nove entre mãe e filha.