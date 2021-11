Um Lugar ao Sol: Christian reencontrará Renato após confusão

O reencontro dos gêmeos Christian e Renato marcará os próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. Tudo começará quando Christian encontrar quem tanto procura por acaso do destino.

Ele verá o irmão entrando no Engenhão e entrará no estádio a fim de encontrá-lo, mas será expulso pelos seguranças. Já sem esperanças de ver o parente, ele acabará o encontrando em um posto de gasolina abastecendo seu conversível.

“Christofer?”, dirá sem saber que o irmão tem um novo nome. “Que brincadeira é essa?”, perguntará Renato. “Brincadeira nenhuma. Eu sou teu irmão”, revelará.

Renato levará o irmão para seu apartamento e os dois conversarão sobre tudo o que aconteceu enquanto estiveram separados. O jovem rico irá dizer que não vai mais se separar do irmão. O rapaz, por sua vez, dirá que está saindo do Rio de Janeiro.

“Tenho que sair do Rio ou o Mazinho me passa”, revelará. “Mazinho?”, questionará Renato. “Os traficas do Morro do Caramelo. Os caras querem me matar. Eles botaram um tijolo de pó na minha mão, mandaram eu fazer a entrega mas…”, falará sincero.

“Tá brincando? Tu tá com a parada ai?”, questionará o playboy.

“Não. Na verdade, eu nunca me meti com nada disso. Eu topei fazer o bonde aquele dia, uma única vez, pra ajudar um amigo, um cara que eu conheço desde o orfanato. O problema é que eu fui roubado e levaram a parada toda. E agora, ou eu pago a dívida, ou sumo do Rio. Com o Mazinho não tem conversa”, responderá.

Inconformado com a situação de seu irmão ele irá ao morro tentar pagar a dívida com os traficantes.