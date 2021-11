‘Um Lugar ao Sol’: Confira tudo que vai acontecer no segundo capítulo da novela

Ravi será preso injustamente, e Christian se envolverá com bandidos para tentar pagar fiança do amigo

A novela “Um Luga ao Sol” já começou e o segundo capítulo da novela promete muitas emoções. No capítulo desta terça-feira (9), Renato (Cauã Reymond) e Barbara (Alinne Moraes) voltarm ao Brasil. O casal vai ter uma briga feia, tudo porque o irmão gêmeo de Christian acaba preso por por porte de drogas e Barbara que vai tirá-lo da cadeia.

Cansada dos problemas no relacionamento, ela dará um ponto final na relação, mas Renato segue inconsequente. O ex de Barbara invadirá a casa da amada e ao perceber que ela não está, manda um nude para a jovem deitado na cama dela.

Enquanto isso, Christian segue passando sufoco no Rio de Janeiro. Morando em uma comunidade com Ravi (Juan Paiva), ele acabará se envolvendo com criminosos para tirar o amigo da cadeia.