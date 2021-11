Um Lugar ao Sol: Para manter farsa, Christian humilhará Lara

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) finalmente encontrará sua amada Lara (Andréia Horta), mas o encontro não será nada agradável para a cozinheira.

Tudo começará quando o ex-manobrista for visitar o túmulo de seu irmão gêmeo, Renato, e dar de cara com um buquê com as flores preferidas de Lara. Nesse momento ela estará no Rio de Janeiro tentando descobrir o que aconteceu com seu amado.

O mocinho foi até Minas Gerais para tentar se desligar de seu passado, observou Lara de longe e ainda descobriu que ela se casaria com Mateus (Danton Mello) em uma pequena cerimônia. Mas, ao ver o buquê no local onde foi supostamente enterrado, ele verá que ela ainda o ama.

Em sua busca pela verdade, Lara descobrirá um documento que indicará que Christian pode ter ido atrás do irmão. O casal finalmente irá se reencontrar, mas para manter a farsa como Renato, o mocinho humilhará a cozinheira.

“Ele (Christian) queria dinheiro, o que pelo visto, é o que você também quer, né?”, dirá para Lara no reencontro.