Um Lugar ao Sol: Ravi impede aborto de Joy e sofre para criar filho sozinho

Ravi (Juan Paiva) terá um relacionamento com Joy (Lara Tremouroux) após ter se desiludido com Lara (Andréia Horta) em Um Lugar ao Sol. A pichadora engravida e pensa em realizar um aborto, mas será impedida pelo rapaz.

No capítulo da próxima segunda-feira (15), o melhor amigo de Christian (Cauã Reymond) encontrará com Joy pela primeira vez. O romance entre os dois acontecerá rápido até a gravidez.

Apesar do sofrimento, já que a moça quer aproveitar a vida, Francisco nascerá. Com o bebê, o casal enfrentará inúmeros dramas, mas Ravi será um pai empenhado em cuidar do filho.