Unesp: gabarito da prova do primeiro dia do Vestibular 2022 está disponível

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) iniciou neste domingo, dia 14 de novembro, a aplicação das provas da 1ª fase do Vestibular 2022. No primeiro dia de provas, a universidade recebeu os candidatos aos cursos da área de ciências biológicas. O caderno e o gabarito já estão disponíveis no site da Vunesp.

A aplicação foi destinada a 38.660 candidatos no primeiro dia. De acordo com a Unesp, apenas 7,4% dos inscritos para os cursos de ciências biológicas faltaram.

2º dia de prova

Nesta segunda-feira (15), a universidade dá continuidade à aplicação da 1ª fase do Vestibular 2022. Hoje, além de treineiros, realizam o exame os candidatos inscritos para os cursos das áreas de exatas e de humanidades. São esperados 30.370 candidatos para o segundo dia de prova.



De acordo com o cronograma, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h, com fechamento previsto para as 14h (horário de Brasília). Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da Vunesp.

Os candidatos deverão seguir os protocolos estabelecidos pela Unesp contra a covid-19. Desse modo, será preciso chegar aos locais de prova com antecedência, respeitar o distanciamento, e ainda usar álcool em gel para higienizar as mãos. Além disso, o uso de máscara é obrigatório.

As provas da 1ª fase serão compostas por 90 questões sobre assuntos de Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

Vagas e 2ª fase

Ao todo, a Unesp está ofertando 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento. As oportunidades estão distribuídas nos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2022, a Unesp deve liberar a lista de candidatos classificados para a 2ª fase no dia 6 de dezembro. A aplicação da 2ª fase está prevista para o dia 19 de dezembro de 2021.

A Unesp irá divulgar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 27 de janeiro de 2022. Confira mais detalhes no edital da seletiva.

