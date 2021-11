Unesp: gabaritos da 1ª fase do Vestibular 2022 estão disponíveis

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o gabarito das provas aplicadas no segundo dia de aplicação da 1ª fase do Vestibular 2022. O gabarito do primeiro dia já estava disponível. Desse modo, os candidatos já podem conferir os gabaritos no site da Vunesp.

A Unesp aplicou as provas da 1ª fase nos dias 14 e 15 de novembro. No domingo (14), fizeram o exame os candidatos aos cursos da área de ciências biológicas. Já na segunda-feira (15), a aplicação da prova foi para os treineiros e candidatos aos cursos de exatas e de humanidades.

Conforme o edital, a 1ª fase do Vestibular 2022 contou com provas compostas por 90 questões sobre assuntos de Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

Vagas e 2ª fase



Ao todo, a Unesp está ofertando 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento. As oportunidades estão distribuídas nos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo. A Unesp recebeu mais de 69 mil inscrições para esse processo seletivo.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2022, a Unesp deve liberar a lista de candidatos classificados para a 2ª fase no dia 6 de dezembro. A aplicação da 2ª fase está prevista para o dia 19 de dezembro de 2021.

Ainda conforme o cronograma, a Unesp irá divulgar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 27 de janeiro de 2022. Confira mais detalhes no edital da seletiva.

