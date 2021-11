Unicamp abre matrículas para 639 vagas com ingresso via notas no Enem

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu na última quarta-feira, dia 3 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2022, que conta com o oferecimento de 639 oportunidades em diversos cursos de graduação. Os interessados devem realizar a inscrição até as 17h do dia 30 de novembro.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). Para efetivar as inscrições, os candidatos devem pagar a taxa até o dia 7 de dezembro. O valor da taxa de inscrição será de 30,00 reais. Aqueles que também estiverem inscritos no Vestibular Unicamp 2022 devem pagar o valor de R$ 15,00.

No ato de inscrição, o candidato deve escolher um dos três segmento de participação indicados no edital e poderá escolher até duas opções de curso, sendo a 1ª opção a prioritária.

I – Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública brasileira ou que tenham obtido a certificação do Ensino Médio pelo ENEM até o ano de 2016 ou exames oficiais, desde que não tenham cursado nenhuma parte do período realizado no Ensino Médio em escola privada;

II – Candidatos autodeclarados pretos e pardos (PP);

III – Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública brasileira ou que tenham obtido a certificação do Ensino Médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais, desde que não tenham cursado nenhuma parte do período

realizado no Ensino Médio em escola privada, e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP+PPI).

Vagas e resultados A seleção dos candidatos nesse processo seletivo será feito a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, serão aceitas as notas das edições de 2020 e de 2021. A Unicamp estabeleceu uma tabela indicando o peso de cada prova de acordo com a área de cada curso. Conforme o edital, a oferta da para a seleção da Unicamp via Enem é de 639 vagas em diversos cursos de graduação. Do total, 50% das vagas são para o segmento I, enquanto os segmentos II e III contarão com 25% das oportunidades cada. Ainda de acordo com o edital, a convocação para matrícula será feita em até 5 chamadas por curso e por segmento de inscrição (EP, PP ou EP+PPI). A divulgação da primeira chamada está prevista para 14 de fevereiro de 2022, por meio do site da Comvest.



