Unicamp encerra inscrições da seleção Enem-Unicamp 2022 nesta terça-feira (30)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra nesta terça-feira, dia 30 de novembro, o período de inscrição do processo seletivo via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com ingresso em 2022.

Desse modo, os interessados em participar da seleção Enem-Unicamp 2022 devem realizar as inscrições até as 17h de hoje (horário de Brasília), por meio do site da Comvest, comissão responsável pelos vestibulares da Unicamp.

De acordo com o edital, para efetivar as inscrições, os candidatos devem pagar a taxa até o dia 7 de dezembro. O valor da taxa de inscrição será de 30,00 reais. Aqueles que também estiverem inscritos no Vestibular Unicamp 2022 devem pagar o valor de R$ 15,00.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo a 1ª opção a prioritária, e indicar um dos três segmento de participação indicados no edital:



I – Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;

II – Candidatos autodeclarados pretos e pardos (PP);

III – Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública brasileira ou que tenham obtido a certificação do Ensino Médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais, desde que não tenham cursado nenhuma parte do período

realizado no Ensino Médio em escola privada, e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP+PPI).

Seleção e vagas

A classificação dos candidatos será feita exclusivamente a partir das notas obtidas nas provas do Enem. De acordo com o edital, a Unicamp irá aceitar as notas do Enem 2020 e do Enem 2021. A universidade estabeleceu uma tabela indicando o peso de cada prova de acordo com a área de cada curso.

Conforme o edital, a oferta da para a seleção da Unicamp via Enem é de 639 vagas em diversos cursos de graduação. Do total, 50% das vagas são para o segmento I, enquanto os segmentos II e III contarão com 25% das oportunidades cada.

Resultado

A divulgação da primeira chamada está prevista para 14 de fevereiro de 2022. A convocação para matrícula será feita em pelo menos 5 chamadas regulares e será feita por curso e por segmento de inscrição (EP, PP ou EP+PPI).

