Unicentro inicia neste domingo (7) aplicação das provas do PAC 2021

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) inicia a aplicação das provas do Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2021 neste domingo (7). De acordo com o cronograma, hoje a aplicação será para os inscritos nas etapas I e II. Os candidatos da etapa III farão as provas no dia 15 de novembro.

Conforme o edital, os locais de prova serão nas cidades de Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga ou Prudentópolis. Os candidatos podem conferir o ensalamento por meio do site do Unicentro.

De acordo com o Manual do Candidato, as entradas que dão acesso às instalações de realização das provas serão fechadas às 14 horas. A duração das provas será de quatro horas.

Devido à pandemia da covid-19, a Unicentro estabeleceu como obrigatório o uso de máscara de proteção o tempo todo, cobrindo nariz e boca. Além disso, é preciso manter a distância de 1,5 metro de qualquer pessoa que estiver no mesmo ambiente e higienizar as mãos. A universidade recomenda ainda que os candidatos evitem compartilhar itens pessoais como garrafa de água, por exemplo.



Você Pode Gostar Também:

As provas do PAC serão compostas por questões das seguintes disciplinas: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Português, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química e Sociologia.

Vagas e resultados do PAC

Os candidatos do PAC são classificados pela ordem decrescente, por meio do somatório das notas do PAC I, PAC II e PAC III. Desse modo, na 3ª etapa os participantes concorrem às vagas ofertadas. A oferta da Unicentro para a 3ª etapa do PAC 2021 é de 228 vagas, que estão distribuídas por Guarapuava, Itari, Chopinzinho, Prudentópolis, Pitanga e Coronel Vivida.

O resultados das três etapas está previsto para o dia 17 de dezembro. Já o boletim de desempenho ficará disponível para consulta até 30 de março de 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRGS libera a lista de obras literárias para o Vestibular 2022.