Unifesp: estão abertas inscrições do Vestibular Misto 2022

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) recebe até o dia 13 de dezembro as inscrições do Vestibular Misto 2022. De acordo com o estabelecido no edital, o período de inscrição do processo seletivo foi aberto na última segunda-feira, dia 3 de novembro.

As inscrições estão abertas aos estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, já que a classificação dos candidatos do Vestibular Misto é feito a partir das notas obtidas no Enem e também por meio da aplicação de provas da própria universidade.

Os interessados devem realizar a inscrição no site da Vunesp. Para efetivar a inscrição é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 140. Estão liberados desse pagamento, os candidatos cujos pedidos de isenção foram deferidos.

De acordo com o edital, puderam solicitar a isenção os candidatos inscritos no Enem 2021, estudantes do último ano do ensino médio em escolas públicas ou como bolsas integrais em colégios particulares e com renda familiar per capita de até R$ 1.650. Conforme previsto pela Unifesp, a liberação do resultado aconteceu em setembro, no site da Unifesp.



Vagas e provas do Vestibular Misto 2022

A oferta da Unifesp para esse processo seletivo é de 171 vagas. Dentre as oportunidades, 121 são para o curso de Medicina e outras 50 para o curso de Ciências Biológicas.

As provas do Enem estão previstas para os dias 21 e 28 de novembro. Já a aplicação das provas complementares será feita pela Unifesp nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Em ambos os dias a aplicação será das 14h às 18h.

Conforme o edital, no 1º dia os candidatos farão uma prova de Língua Portuguesa (15 questões), Língua Inglesa (10 questões) e Redação. Já no 2º dia, a prova será de conhecimentos específicos: Biologia (5 questões), Química (5 questões), Física (5 questões) e Matemática (5 questões).

Ainda de acordo com o edital, a universidade irá divulgar os locais de prova no dia 10 de janeiro, por meio do site da Vunesp e do portal de ingresso.

A Unifesp não informou a data de divulgação do resultado final, mas deve publicar o calendário das chamadas, convocações, recursos e procedimento de matrícula às 16h do dia 26 de janeiro de 2022.

