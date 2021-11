Unioeste – PR divulga Concurso público no campus de Francisco Beltrão: Até R$ 12,9 mil

Edital oferta vagas de nível superior na Universidade Estadual do Oeste do Paraná

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 08 vagas em cargos de nível superior, a fim de atuar no campus de Francisco Beltrão, no Centro de Ciências da Saúde.

De acordo com o edital, as oportunidades são para áreas de conhecimento de Ginecologia e Obstetrícia e Internato Médico em Ginecologia e Obstetrícia I (3 vagas); Hematologia (1 vaga); Pediatria e Internato Médico em Pediatria I (3 vagas) e Psiquiatria (1 vaga).

Os salários variam entre R$ 744,92 a R$ 12.977,44, por carga horária de 9 a 40 horas semanais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Unioeste. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.



PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) a ser aplicada no dia 8 de dezembro; prova didática com argüição (caráter classificatório e eliminatório), a ser realizada no dia 8 de fevereiro; mais prova de títulos.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 151/2021