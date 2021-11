URCA divulga resultado preliminar do Vestibular 2021/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2021/2. Desse modo, já é possível conferir a lista de candidatos classificados e a lista de candidatos classificáveis, da lista de espera, por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma, o resultado final está previsto ainda para esta semana. Em breve, a universidade deve informar as datas e procedimentos de matrícula para os aprovados em primeira chamada.

A URCA liberou os resultados do PSU 2021/2 para os cursos do campus de Iguatu e para os cursos de Medicina e Turismo, mas os resultados preliminares dos demais campi estão previstos para o dia 15 de março. O resultado final é esperado para o dia 22 de março.

Como foi o PSU 2021/2?



As inscrições para o PSU 2021/2 foram recebidas entre os dias 18 de agosto e 20 de setembro. A universidade aplicou as provas nos dias 16 e 17 de outubro. Os locais de prova foram nas cidades de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.

Os candidatos responderam uma prova composta por questões de Física, Matemática, Química e Biologia e uma prova de História, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Lusófona e Língua Estrangeira. Além disso, os candidatos fizeram uma prova de redação.

A universidade divulgou os gabaritos preliminares em 17 de outubro, enquanto os definitivos ficaram disponíveis no dia 26 seguinte.

Ao todo, a URCA está ofertando 1.280 vagas em diversos cursos de graduação distribuídos em seis campi. Metade das vagas está reservada de acordo com a política de cotas da universidade. Portanto, 50% das vagas são para as Cotas Sociais e Étnicos Raciais (EP) e (EPA) e outros 50% para as outras categorias previstas no edital (LC, ANPI, CD).

Confira mais detalhes no site da URCA.

