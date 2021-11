URI libera resultado do Vestibular de Verão 2022

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) divulgou nesta terça-feira, dia 9 de novembro, o resultado do Vestibular de Verão 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados no site da instituição.

Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula até a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro, nas unidades acadêmicas da URI. A lista de documentos necessários está disponível no edital.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do curso de Medicina está prevista para o dia 12 de novembro. O resultado liberado hoje é dos demais cursos.

Sobre o Vestibular de Verão 2022



Esse processo seletivo contou com duas modalidades de classificação. Conforme o edital, os candidatos puderam optar por participar por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou por meio das provas aplicadas pela própria universidade.

Desse modo, os candidatos que, no ato da inscrição, optaram pela prova tradicional realizaram o exame no dia 7 de novembro.

A aplicação das provas para os candidatos ao curso de Medicina foi em Erechim. Já para os demais cursos, as provas aconteceram em Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Os candidatos ao curso de Medicina responderam a uma prova de redação e a uma prova objetiva composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha. Já os candidatos aos demais cursos fizeram uma prova de redação.

De acordo com o edital, a oferta da URI para o Vestibular de Verão 2022 é 3.392 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. Ainda de acordo com o edital, os vagas são para Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Confira mais detalhes no site da URI.

