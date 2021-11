Usa chapinha? Confira 7 maiores erros ao pranchar o cabelo

A chapinha é a amiga inseparável de muitas pessoas, afinal, não são poucos aqueles que gostam do efeito super liso no cabelo. Mas será que você sabe como atingir o melhor resultado possível ao usar aparelho? Há muitos truques valiosos para atingir o potencial máximo dos fios quando se trata do uso da prancha, como dividir as mechas e estar com os fios devidamente limpo. Confira como fazer a chapinha perfeita em casa!