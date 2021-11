Usando a criatividade: amarrações de biquínis que são a cara do verão

Sabe aquele biquíni cortininha, que você já cansou de usar, mas não desapega? Hoje vamos te ensinar como transformar ele em uma peça quase nova usando truques de amarrações. A moda é flexível, mas sabemos que sempre existem aquelas peças que são atemporais, com a chegada do verão o segmento de moda praia vai bombar e a adaptação de peças já caiu no gosto das blogueiras.

O clássico biquíni cortininha com certeza é o melhor amigo da nossa ida a praia, com características simples, a peça se torna versátil e protagonista de amarrações e truques incríveis usando a própria corda da alça.

Um tipo de maiô? Top e calcinha amarrados juntos:

Luiza Sonza e Isis Valverde já brilharam usando a amarração de biquíni que junta a parte de cima e de baixo. A ideia é criar uma peça similar ao biquíni asa delta, que esteve em alta no último verão e promete voltar com tudo em 2022. Com um modelo cavado, ele ajuda a alongar as pernas e achatar o dorso, além de ficar com uma cinturinha maravilhosa.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Amarração usando as cordas da calcinha:

Bem simples e sexy as voltas usando as cordas do biquíni já são tudo que há. Além de serem simples, é só deixar a criatividade fluir assim como as blogueiras que estão sempre usando formas diferente.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Mesmo Top, diferentes partes de cima:

A parte de cima é a peça mais flexível na hora de usar a criatividade, seja com laços diferentes, de maneira invertida ou até o uso de acessórios. O X na hora de finalizar a amarração do Top é um clássico e dá um charme a mais na peça. Esquecer as alças e fazer o uso de um laço na parte da frente é nossa dica máxima. Confira como as famosas estão se adaptando as tendências: