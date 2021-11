Uso da Bitcoin disparou em 2020

Ao nível global, o uso de pagamentos Bitcoin está se tornando mais e mais comum por diversas razões. Saiba como essa criptomoeda tem renovado seus máximos históricos e motivado o investimento.

Bitcoin é a criptomoeda mais famosa ao redor do globo e análises realizadas ao longo de 2021 foram demonstrativas de que essa moeda tem interessado mais aos investidores, marcando seu lugar no mundo de uma forma mais intensa do que nunca.

Ainda que esse ativo ainda causa algumas dúvidas a quem está se adaptando aos novos meios digitais, o fato é que os benefícios de seu uso fazem com que seja já aceite em vários meios, se destacando, a título de exemplo, os online casinos com Bitcoin, ou, se preferir, os cassinos online que aceitam Bitcoin como um dos seus meios de pagamento.

A valorização dessa moeda virtual ainda causa – como referenciamos – alguma estranheza para aqueles que não entendem como uma criptomoeda, em todo o sentido impossível de trocar mão-na-mão por bens de consumo, pode ter um valor tão elevado. Ainda assim, o ano de 2020 permitiu que a Bitcoin atingisse novos máximos históricos, superando os 34 mil dólares.

Venha compreender melhor o que é a Bitcoin, seus usos e as razões que tornam essa criptomoeda um meio de pagamento cada vez mais utilizado.



Você Pode Gostar Também:

O que é a Bitcoin e quais suas vantagens?

Provavelmente a questão que está surgindo em sua mente é sobre o que é a Bitcoin afinal.

A Bitcoin pode ser apresentada como uma criptomoeda ou uma moeda digital descentralizada e que funciona isoladamente face aos governos e entidades bancárias, não se ligando também a grandes corporações.

O fato de dispensar esse tipo de burocracia e de não ser tributado, torna essa moeda algo bem diferente, que realmente pertence a quem nela investe.

Entre as criptomoedas que hoje existem, Bitcoin foi a primeira e é também a mais conhecida, se apresentando sob a forma de um ficheiro informático retido numa app de carteira virtual num dispositivo eletrônico e que permite vários tipos de pagamento online, sendo que cada transação fica registrada numa lista pública chamada Blockchain, que torna possível o rastreamento da mesma, evitando seu uso fraudulento.

Aumento do uso de Bitcoin

A Bitcoin está tendo uma aceitação cada vez maior. Numa fase de grande fragilidade para os mercados financeiros mundiais, a prova disso mesmo foi que essa moeda vem contrariando a quebra de valor dos ativos, valorizando.

Em 2020, se assistiu, mundialmente, a uma maior procura por Bitcoins, motivando lucros de negociação incríveis.

Por não ser um meio de pagamento tributado em vários países (incluindo todo o continente europeu), essa moeda é também vista como uma forma de combate à inflação, o que motiva o seu uso.

Para que você compreenda o poder desse ativo, alguns investidores de renome, como a MicroStrategy e a Tesla têm investido na aquisição de Bitcoins, apresentando o fenômeno como uma estratégia para posicioná-los nessa inovadora classe de ativos e proteger seu patrimônio.

No Brasil, essa modalidade atingiu os 30 mil investidores no Brasil em 2020, sendo que, em 2021, se estima que o crescimento dos investimentos em criptomoedas tenha sido de quase 1000%.