UVA abre período de inscrição do Vestibular 2022

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abriu nesta terça-feira, dia 16 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2022. Ao todo, a universidade está oferecendo 952 vagas.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de dezembro, por meio do site da UVA. Para efetivar a inscrição, é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 100,00.

O edital prevê a concessão da isenção da taxa para estudantes de baixa renda. Desse modo, aqueles que estiverem dentro dos critérios estabelecidos poderão solicitar a isenção ou a redução da taxa entre os dias 16 e 20 de novembro, no ato da inscrição. Também podem solicitar a isenção doadores de sangue e funcionários da universidade.

A UVA deve divulgar os resultados dos pedidos de isenção e redução da taxa no dia 29 de novembro.



Você Pode Gostar Também:

Cotas

Os estudantes que desejarem concorrer às vagas por meio do Sistema de Cotas também devem indicar a condição de cotista no ato da inscrição. É preciso solicitar a inclusão no Sistema de Cotas entre os dias 16 e 20 de novembro e enviar a documentação exigida. O resultado será liberado no dia 29 de novembro.

Conforme o edital, a universidade deve divulgar a lista dos candidatos com inscrição deferida no dia 16 de dezembro.

Provas e resultados

Conforme o cronograma, a partir do dia 24 de janeiro, os candidatos poderão conferir o cartão de informação que indicará os locais de prova. A aplicação das provas do Vestibular 2022 está prevista para o dia 30 de janeiro de 2022:

Manhã (das 8h às 12h): prova de conhecimentos gerais;

Tarde (das 14 às 17): prova de conhecimentos específicos e prova de redação.

A divulgação do resultado do Vestibular 2022 está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2022, às 17 horas.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE divulga os locais de prova das duas primeiras etapas (I e II) do SSA 2022.