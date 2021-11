Vaca é flagrada ao descer em toboágua de clube em São Paulo

Uma vaca foi encontrada ao descer em um tobogã de um clube no interior de São Paulo, na manhã deste último sábado (6).

De acordo com um dos responsáveis do clube, apesar de não ter sido a primeira vez que uma vaca invade o local, a cena foi muito inusitada. “O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou João Luiz Andrade Zevole.