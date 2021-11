Vacinação contra Covid-19 será suspensa neste final de semana

Devido à realização do mutirão para acompanhamento do Bolsa Família, a vacinação contra a Covid-19 estará suspensa neste final de semana, nas unidades de saúde e postos de Salvador. No final de semana seguinte, dias 04 e 05 de dezembro, a SMS realizará um mega muitirão da vacinação contra a Covid-19.

O objetivo é verificar se as famílias assistidas pelo programa estão acessando os serviços de saúde, conforme prevê o Governo Federal. “Para a manutenção do benefício é necessária a avaliação do estado nutricional das mulheres e crianças, também, que as crianças estejam vacinadas e que as mulheres grávidas estejam fazendo o acompanhamento pré-natal”, esclareceu Kênya Lima, técnica da SMS.