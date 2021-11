Vai começar a decisão – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 10 (AFI) – Neste meio de semana começa a fase final da Copa Santa Catarina, com a primeira partida da decisão, entre Juventus e Figueirense. O jogo está marcado para essa quarta-feira (10) no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. O segundo duelo será dia 15 de novembro no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 15h.

CAMPANHAS

Nas semifinais o Juventus eliminou o Hercilio Luz, 1 a 1 em Jaraguá do Sul e 1 a 0 em Tubarão. O Figueirense passou pelo Marcilio Dias, 1 a 0 no Vale do Itajaí e 0 a 0 no Orlando Scarpelli.

Oito equipe iniciaram a competição na primeira fase. Além de Figueirense, Juventus, Hercilio Luz e Marcilio Dias, participaram, Criciúma, Avaí, Caçador e Joinville. Na primeira fase a melhor campanha foi do Hercilio Luz com 15 pontos, vindo depois o Figueirense com 13, o Marcílio Dias com 12 e o Juventus ao lado do Criciúma, com 10 pontos