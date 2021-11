Vai comprar um jogo de panelas? Veja essas dicas antes

A cozinha dos sonhos também é feita de um belo jogo de panelas. Indispensáveis no preparo de alimentos, elas ainda compõem a decoração do ambiente. Mas nem todos os modelos funcionam em qualquer casa, já que cada material tem suas particularidades. Sendo assim, reunimos algumas dicas sobre como escolher o conjunto ideal.

O mais importante é conhecer os tipos de panela, bem como os prós e contras do cobre, alumínio, inox, teflon, cerâmica ou porcelana. Vale levar em conta o tamanho e a quantidade de recipientes, baseados na rotina da casa, no tipo de comida e no número de moradores. Para quem mora sozinho e dificilmente recebe visitas, por exemplo, não faz sentido adquirir uma caçarola tão grande.